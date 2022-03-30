Gazipaşa’da Caretta Carettalar Tehdit Altında

Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya kalan ve korunan türler arasında gösterilen caretta carettaların Koru Sahili’nde tespit edilen yuvaları, Gazipaşa Belediyesi Veteriner Hizmetleri Birimi tarafından koruma altına alındı. Ancak, sahilde kum alan üzerinde araç kullanan duyarsız kişiler, kaplumbağaların üreme alanlarına zarar verdi. Sahillerde araç kullanımının kaplumbağaların üremelerine ciddi zarar verdiğini belirten Gazipaşa Belediyesi Veteriner Hekim Sinem Polat, “Dün tespit ettiğimiz yuvalardan birçoğu araç izlerinin üzerindeydi. Unutmayın ki bu kaplumbağalar bu sahillerin çocukları, asla misafir değiller onlar öz Gazipaşalı. Sahillerimizdeki en büyük problem araç girişleri ve kirlilik” dedi.

‘ARAÇLARINIZLA SAHİLLERE GİRMEYİN’

Konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapan Gazipaşa Belediyesi Veteriner Hizmetleri Birimi, sahillere araçlarla giriş yapılmasının caretta caretta yuvalarına zarar vereceğini belirterek, ilçe halkını bu konuda duyarlı olmaları için uyardı. Tespit edilen caretta caretta yuvalarının birçoğunun üzerinde araç izlerinin olduğu belirtilen açıklamada ilçe halkından araçlarla sahillere girilmemesi istendi.

‘YUMURTALARIN ÖLÜMÜNE SEBEP OLABİLİRSİNİZ’

Caretta caretta yuvalarını eşelememesi gerektiği yönündeki uyarıların da yapıldığı açıklamada, “Yumurtaların sağlıklı şekilde kuluçkayı tamamlayabilmesi için yuvanın nem oranının, toprağın gevşeklik durumunun önemi çok büyüktür ve eşelenen her yuvada bu faktörler değişir, iyi niyetli de olsanız yumurtaların ölümüne sebep olabilirsiniz. Yuvalardaki yumurta tespiti sadece bu işlemde uzman kişilerin yapması gereken bir iştir. Eğer korunmamış bir yuva fark ederseniz çalılarla yuvanın etrafını çevirip başka insanların zarar vermesini engellemeye çalışın” denildi.

‘YÜKSEK SESLİ MÜZİK DİNLEMEYİN’

Özellikle akşamları sahillerde yüksek sesli müzik dinlenmemesi gerektiği belirtilen açıklamada, “Ateş yakmayın. Anne kaplumbağalar yumurta bırakmak için sahillere geldiklerinde çevreye karşı çok hassas olurlar ve en ufak bir olumsuzlukta yumurta bırakmadan geri dönerler. Sahilde bir kaplumbağaya rastlarsanız olduğunuz yerde sessizce kalın ve mümkünse yere uzanıp sessizce bekleyin. Işık yakmayın, flaşlı ve deklanşör sesli fotoğraf çekmeyin, telefonunuzun sesini kapatın. Çöplerinizi çevrede bırakmayın, sahillerimizde sizlerin ihtiyacını karşılayacak kadar çöp kutusu mevcut. Doğada bıraktığınız her bir çöp tüm canlılar için hayati derecede önemli” denilerek, vatandaşlar konu hakkında bir kez daha duyarlı olmaya davet edildi.