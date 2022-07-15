Gazipaşa’da Acı Olay: 1 Ölü, 1 Yaralı

Gazipaşa’da yol yapım çalışması sırasında meydana gelen patlama 1 çocuğu hayattan kopardı. Olay, dün saat 12.00 sıralarında Akoluk Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, özel bir şirket tarafından Piladan Çukuru Mevkiinde yol açma çalışması yapılırken el yapımı patlayıcı kontrolsüz bir şekilde infilak etti. Meydana gelen patlamada 13 yaşındaki Yakup S. isimli çocuk ağır yaralanırken, 17 yaşındaki Salih S. isimli çocuk hafif şekilde yaralandı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Olayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Alınan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralıları zaman kaybetmeden hastaneye yetiştirmek isteyen diğer şirket çalışanları, Yakup S. ve Salih S.’yi özel bir araçla olay yerinden alıp yola çıktı. Sağlık ekipleri tarafından yolda ambulansa alınan yaralılar, Gazipaşa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Durumu ağır olan 13 yaşındaki Yakup S. doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

ÇOCUĞUN, ŞİRKET SAHİBİNİN OĞLU OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Hafif yaralı olarak hastaneye getirilen Salih S. ise ayakta tedavi edildi. Patlamada hayatını kaybeden çocuğun, şirket sahibinin oğlu olduğu öğrenildi. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.