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Gazipaşa Kaymakamından Başkan Yücel'e ziyaret

Gazipaşa Kaymakamlığına atanan Kaymakam Orhan Altun, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'i ziyaret etti. 

GÜNDEM 27.09.2021, 21:20 YEDİ GÜN HABER-2-
Gazipaşa Kaymakamından Başkan Yücel'e ziyaret

Ziyareti sosyal medya hesabından duyuran Başkan Yücel, "Gazipaşa Kaymakamı'mız Sayın Orhan Altun'u ağırladık. Sayın Kaymakamımıza nazik ziyareti için teşekkür eder, görevinde başarılar dilerim" ifadelerine yer verdi. 

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