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Gazipaşa-İstanbul Uçağında Fenalaşan Yolcular Hastaneye Kaldırıldı
Edinilen bilgiye göre; Türk Hava Yolları’nın Gazipaşa İstanbul uçağı 5 saat rötar yaptı.
GÜNDEM 18.07.2022, 09:12 Meliha Yılmaz
Rötarın ardından uçağa alınan yolcular pistte 1 saate yakın uçak içinde bekletildi. Uçağın kalkışa geçtiği sırada ise ilk önce bir kadın yolcu daha sonra başka bir kadın yolcu fenalaştı. Uçak alana geri dönerken fenalaşan yolculara ilk müdahale uçakta yapıldı. Ambulansla hastaneye kaldırılan yolcuların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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