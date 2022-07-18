Gazipaşa-İstanbul Uçağında Fenalaşan Yolcular Hastaneye Kaldırıldı

Rötarın ardından uçağa alınan yolcular pistte 1 saate yakın uçak içinde bekletildi. Uçağın kalkışa geçtiği sırada ise ilk önce bir kadın yolcu daha sonra başka bir kadın yolcu fenalaştı. Uçak alana geri dönerken fenalaşan yolculara ilk müdahale uçakta yapıldı. Ambulansla hastaneye kaldırılan yolcuların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.