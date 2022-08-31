Gazipaşa Belediyesi Çalışıyor

Şehrin trafiğini rahatlatmak adına köprü inşasına başlandığını ifade eden Gazipaşa Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, Pazartesi günü sabah saatlerinde köprü çalışmalarını yerinde inceledi. Yapılan çalışmalarla ilgili konuşan Başkan Yılmaz, “ Gazipaşa Belediyesi olarak vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sunmak için çalışıyoruz. Pazarcı Mahallemizde ıslah çalışmaları devam eden Ulu Hendek’te taş duvar ve bariyer çalışmalarımızı yaptık. Burada çalışmalarımız hızla devam ederken köprü inşasına da başladık. Şehrimizin trafiğini rahatlatmak adına Pazarcı Mahallemizde bulunan Ulu Hendek üzerine 24 metre uzunluğunda iki adet, Uğur Mumcu Caddesi 1. sokakta da 16 metre uzunluğunda 1 adet olmak üzere toplamda üç adet köprü inşa edeceğiz. Pazarcı Mahallesi sakinlerine ve ilçemize hayırlı olsun. Her zaman söylediğimiz gibi durmadan ve yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz” dedi.