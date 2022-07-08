Gazipaşa- Alanya Karayolu'nda Korkutan Kaza: 1 Yaralı

Kaza, saat 18.00 sıralarında Uğrak Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gazipaşa’dan Alanya istikametine seyir halinde olan Ömer Faruk İ. idaresindeki 07 AVU 792 plakalı otomobile, aynı yönde seyir halinde olan Bayram K.’nin kullandığı 07 T 5414 plakalı ticari taksi arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Ömer Faruk İ. yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Gazipaşa Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı kaydedildi. Jandarma olayla ilgili tahkikat başlattı.