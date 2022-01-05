Fikret Arık; Şirketin Yakın Takibinde Olacağız

Alanya Belediyesi'nin hayata geçirmeye hazırlandığı Alanya Su Üretim ve Depolama Tesisi için belediye bütçesinden 17 milyon lira kaynak aktarılması konusu, dün yapılan meclis toplantısında oy çokluğu ile kabul edildi. Oylamada grup kararı olmasına rağmen İYİ Parti'li üyeler Hasan Basar ve Halit Öztürk 'Evet' derken, diğer İYİ Parti'li üyelerle birlikte CHP'li üyeler 'Hayır' dedi. MHP ve AK Parti'li üyelerle birlikte bağımsız üye Yılmaz Bağışlar'ın 'Evet' oyları sonucu belediye bütçesinden şirkete 17 milyon lira aktarılması kabul edildi.

ŞİRKETİN GEÇMİŞİ

Alanyalı iş insanı Mustafa Boz tarafından kurulan Alanya Kale Su İçecek Gıda Turizm ve Ticaret Limited Şirketi, 2015 yılında Alanya Belediyesi'ne hibe edildi. Hibe, Alanya Belediye Meclisi'nde yapılan oylamada AK Parti ve CHP'li üyelerin ret oylarına karşın, MHP'li üyelerin evet oylarıyla kabul edildi. Yönetim Kurulu Başkanlığına Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Erdoğan'ın getirildiği şirkete, Alara bölgesinden alınan arazi hibe edildi. Bu araziye Alanya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nün imkanları ile sondaj vuruldu ve çalışmalar başlatıldı.