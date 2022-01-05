Fikret Arık; Şirketin Yakın Takibinde Olacağız
Başkan Yücel, Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Erdoğan'ın Yönetim Kurulu Başkanı olduğu Alanya Su Üretim ve Depolama Tesisi yönetimine temsilci sokmak isteyen muhalefet partili üyelerin talebini kabul etmedi. İyi Parti'li Arık "Endişelerimiz var. Şirketin yakın takibinde olacağız" dedi
Alanya Belediyesi'nin hayata geçirmeye hazırlandığı Alanya Su Üretim ve Depolama Tesisi için belediye bütçesinden 17 milyon lira kaynak aktarılması konusu, dün yapılan meclis toplantısında oy çokluğu ile kabul edildi. Oylamada grup kararı olmasına rağmen İYİ Parti'li üyeler Hasan Basar ve Halit Öztürk 'Evet' derken, diğer İYİ Parti'li üyelerle birlikte CHP'li üyeler 'Hayır' dedi. MHP ve AK Parti'li üyelerle birlikte bağımsız üye Yılmaz Bağışlar'ın 'Evet' oyları sonucu belediye bütçesinden şirkete 17 milyon lira aktarılması kabul edildi.
ŞİRKETİN GEÇMİŞİ
Alanyalı iş insanı Mustafa Boz tarafından kurulan Alanya Kale Su İçecek Gıda Turizm ve Ticaret Limited Şirketi, 2015 yılında Alanya Belediyesi'ne hibe edildi. Hibe, Alanya Belediye Meclisi'nde yapılan oylamada AK Parti ve CHP'li üyelerin ret oylarına karşın, MHP'li üyelerin evet oylarıyla kabul edildi. Yönetim Kurulu Başkanlığına Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Erdoğan'ın getirildiği şirkete, Alara bölgesinden alınan arazi hibe edildi. Bu araziye Alanya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nün imkanları ile sondaj vuruldu ve çalışmalar başlatıldı.
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