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Fenercioğlu’ndan Sünnet Şöleni
Hayırsever İş İnsanı Aycan Fenercioğlu sünnet şöleni düzenliyor. 4 Ağustos 2022 Perşembe günü Olive Garden’da saat 11:00 ile 17:00 saatleri arasında gerçekleşecek şölende 100 çocuğun erkekliğe ilk adımını atacağı belirtildi.
GÜNDEM 03.08.2022, 10:12 Meliha Yılmaz
Şölende çeşitli animasyon ve palyaço gösterilerinin yanı sıra ikramların da yer alacağı ve çocuklar ile ailelerin hoş vakit geçirebileceği bir ortam oluşturulacağı açıklandı.
Fenercioğlu’nun yeterli talep olması halinde bu organizasyonu geleneksel hale getirmek istediği öğrenildi..
Hasan tekin 3 saat önce
Orda coxuk mu sunnet yapikacak mi
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