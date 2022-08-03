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Fenercioğlu’ndan Sünnet Şöleni

Hayırsever İş İnsanı Aycan Fenercioğlu sünnet şöleni düzenliyor. 4 Ağustos 2022 Perşembe günü Olive Garden’da saat 11:00 ile 17:00 saatleri arasında gerçekleşecek şölende 100 çocuğun erkekliğe ilk adımını atacağı belirtildi.

GÜNDEM 03.08.2022, 10:12 Meliha Yılmaz
Fenercioğlu’ndan Sünnet Şöleni

Şölende çeşitli animasyon ve palyaço gösterilerinin yanı sıra ikramların da yer alacağı ve çocuklar ile ailelerin hoş vakit geçirebileceği bir ortam oluşturulacağı açıklandı.  

Fenercioğlu’nun yeterli talep olması halinde bu organizasyonu geleneksel hale getirmek istediği öğrenildi..

Yorumlar (1)
Hasan tekin 3 saat önce
Orda coxuk mu sunnet yapikacak mi
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parçalı az bulutlu
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