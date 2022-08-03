Fenercioğlu’ndan Sünnet Şöleni

Şölende çeşitli animasyon ve palyaço gösterilerinin yanı sıra ikramların da yer alacağı ve çocuklar ile ailelerin hoş vakit geçirebileceği bir ortam oluşturulacağı açıklandı.

Fenercioğlu’nun yeterli talep olması halinde bu organizasyonu geleneksel hale getirmek istediği öğrenildi..