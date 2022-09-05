Fenercioğlu Ve Topal Ela Bebek İçin Bu Akşam Canlı Yayında

Saat 21.00’da gerçekleşecek olan yayına Fenercioğlu ve Topal birlikte katılacaklar. Daha önce de sma hastası Ahmet bebek ve Ela için yardımlarda bulunan hayırsever iş adamı Aycan Fenercioğlu Ela bebeğinde sağlığına kavuşabilmesi için ne gerekiyorsa yapacaklarının müjdesini verdi.