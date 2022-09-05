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Fenercioğlu Ve Topal Ela Bebek İçin Bu Akşam Canlı Yayında
İş insanı Fenercioğlu A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Aycan Fenercioğlu ve Diyetisyen Necati Topal bu akşam Alanyalı SMA hastası Ela Bebek için İnstagram’ da canlı yayın konuğu olacaklar.
GÜNDEM 05.09.2022, 13:07 05.09.2022, 13:16 Mihriye Özkan
Saat 21.00’da gerçekleşecek olan yayına Fenercioğlu ve Topal birlikte katılacaklar. Daha önce de sma hastası Ahmet bebek ve Ela için yardımlarda bulunan hayırsever iş adamı Aycan Fenercioğlu Ela bebeğinde sağlığına kavuşabilmesi için ne gerekiyorsa yapacaklarının müjdesini verdi.
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