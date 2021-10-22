Fenercioğlu; Alanya altın çağını yaşıyor

'ALANYA'DA İNŞAAT SEKTÖRÜ ALTIN ÇAĞINI YAŞIYOR'

Fenercioğlu Gayrimenkul Yatırım Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı ve İnşaat Mühendisi Aycan Fenercioğlu, Alanya Posta TV'de Hayal Başar'ın sunduğu Hayal Et Başar programına konuk oldu. Evli ve 2 çocuk babası olan Fenercioğlu, çalışma hayatına yönelik bilgiler verirken, başarı sırrını da Alanya Posta Medya'yla paylaştı.

'TEORİ AYRI, SORUMLULUK AYRI'

Tecrübelerin kendisini başarıya ulaştırdığını ifade eden Fenercioğlu, "Başarı sizin taktiriniz. Bizim eğitim öğretim hayatımızdan beri gelen bir hikaye diyelim. Ben Yıldız Teknik Üniversitesi'nde erken mezun oldum. Mezun olduktan sonra iş ve okul hayatı çok farklı. Üniversiteyi bitirince kendimizi çok başarılı mühendis sanıyorduk. İş hayatına atılınca öyle olmadığını gördüm. Teoride ne kadar bilsekde sorumluluk almak çok ayrı bir olay iş hayatında. Yeni mezun olup yanımıza gelen arkaşlara söylerim hep; okul kafası ayrı saha kafası ayrıdır diye. Bizde tabi bu düşünceden çıktık tabi burnumuz sürtüldü. Sonra iş hayatına atılınca, bizde belli bir dönem başarısızlıklar geçirdik. Ama bunlarla tecrübe kazandım. Aklıma kazıdığım bir söz var; 'İnsanın zirveye tırmanışı,dibe vurmakla başlıyor'. Bizde böyle bir dönem sıkıntı geçirdik. Hayattaki herşey tecrübe. Bu yaşanmışlıkları biraz daha tedbir alarak ve ders çıkararak kendimizi geliştirdik.

Bence her başarının arkasında bir başarısızlık vardır diye düşünüyorum. Çok şükür ki tecrübelerim beni şuanki konuma getirdi. Başarı dediğiz de tamamen tecrübelere dayanıyor. Şu anda benim şirketim de 60 a yakın inşaat mühendisi çalışıyor. Antalya merkezde bile bu denli kalabalık çalışan bir ofisi yok. Çok şükür bize nasip oldu böyle bir ekip kurmak. Benden çok iyi mühendiz arkadaşlarım var yanımızda çalışan. Yetişiyorlar kendilerini geliştiriyorlar. Ben de onlardan feyz alıyorum. Onlar ne kadar yeni olsa bile; yeni fikirler, yeni akıllar,enerji,tecrübe, birikim biz bunların hepsini harmanladık. Ve ekip arkadaşlarımla üretmeye çalışıyoruz,tabiki hepimizin amacı helalinden para kazanmak,güzel bir hayat sürmek. Ama ben şu an biraz mesleki yani akademi gibi ne kadar mühendis yetiştirip Alanya’ya kazandırırsam,nasıl bize destek olan mühendis büyüklerimiz varsa da bizde aynen devem ediyoruz desteklemeye. Onur duyorum arkadaşlarla. inşAllah bizi de geçerler. Bu nedenle bilgininde paranında hep paylaşarak çoğaldığına inanan biriyim" dedi.

'HAYAL ETMEK BEDAVA'

Hayal kurmanın, hedef belirlemenin önemli olduğunun altını çizen Fenercioğlu, ALKÜ ile işbirliği yaparak, inşaat mühendisliği bölümüne ilişkin çalışmalar yapmak istediğini söyledi. Fenercioğlu, "Aslında hayal konulu bir program yapıyoruz sizinle. Benim şirketin girişte yazan bir söz var; 'Hayal edilebilen herşey gerçektir.' Bizde hayallerimizi yukarı koyduk. Tabiki çok şükür ki geldiğimiz konuma. Daha farklı hayallerimiz var, ayağımızı yere sağlam basarak. Belli tedbirler alarak bu hayallere koşmamız lazım. Şu an geldiğimiz yer geçmiş gibi hayal alabilirdi bizim için. Arkadaşlara hep derim, çıtayı yukarı koyalım diye olmazsada sağlık olsun derim. Hayal etmek bedava bir iş. Önemli olan hedefe kitlenmek bazı engeller çıksa bile aşarak daha fazla kazanmamızı sağlar. Dalgalarla boğuşmak istemiyorsak denize girmiyeceğiz. Fırtınadan çıkıp limana varırsak, bu işte başarı hikayesi oluyor.

Çocukluğumdan bu yana hep inşaat mühendisi olmaktı hayalim. Rahmetli babam kendisi gibi benimde eczacı olamamı hep isterdi. Bana uygun meslek olmadığını düşündüm. Hep inşaat mühendisi olmaktı hayalim. Dağlara,tepelere gitmek,koşturmak,mücadele etmek ti hep isteğim. Bu nedenle en başından itibaren inşaat mühendisliğini seçtim. Hatta yeni tanıyanlar bizi hep aile şirketi olduğumuzu düşünüyor. Buda bizi mutlu ediyor tabiki. Tamamen doğaçlama gelişti herşey diyoruz. Yatırım olarak tabiki inşaat dışı yatırımlarım da var. ALKÜ İnşaat bölümü ile ilgili bir işbirliği yapamak istiyorum. Onların da bize katkısı olacaktır. Bu şekide bir sosyal projem var. Sayın Rektörümüzle randevu alarak inşAllah bir çalışma yapacaz" dedi.

'2021'DE İNŞAAT SEKTÖRÜ ZİRVEDE'

Pandemiyle birlikte Alanya'ya gelen turistlerin eylemlerinin değiştiğini, ev almaların arttığını söyleyen Fenercioğlu, "Özellikle Alanya'da pandemiden sonra, inşaat sektörüne katkı sağladı aslında. Buraya gelen yabancıların eylemleri değişti. Evlerine mahkum olan herkes pandemi de gezmenin, görmenin tadını anladılar. Bu nedenle tercihler değişti. Herkes tatilini otellerde kalıp yapardı bu pandemi ile değişti. Şu anki fikir daha çok kendi evim olsun diye. Geçen sene çok ugun krediler verildi.

Faiz oranı düşük olarak bu da çok etkili oldu talep meselesine. Şehrimizn güzelliği,denizi,kumu,güneşi etkili oluyor bu durumda. Bu nedenle çok olağandışı bir talep gelişti . Bizler yabancıya mülk satışında ihracat yapmış oluyoruz. Bir nevi Alanya içinde güzel bir reklam oluşuyor. Bunların hepsini bileştirdiğimizde Alanya'da çok ciddi bir talep oluyor inşaat sektörüne. Bu trend tabi hep böyle gitmez. Bir iki yıl daha bu şekilde sürecek gibi görünüyor. Tahmini olarak söylüyorum bir uzman görüşü olarak değil. Alanya'da 2021 yılı inşaat sektöründe zirvede yani altın çağında" diye konuştu.

'BİNALAR KÜÇÜLSE DE FONKSİYONLARI ARTIYOR'

4 yıldır kentsel dönüşüm alanında yer aldıklarını söyleyen Fenercioğlu, şehrin çevreyolu ve deniz arasında sıkışıp kaldığına değindi. Bu nedenle de kentsel dönüşüme ihtiyaç duyulduğuna dikkat çeken Fenercioğlu, "Kentsel dönüşüm işinde aktif olarak 4 yıldır varız. Alanya'da kentsel dönüşüme ihtiyaç olduğunu farkettik. Adı kentsel dönüşüm ama hepsi binasal dönüşüm. Bizler maalesef binalarda yapabiliyoruz bu dönüşümü. Alanya'da kentsel dönüşüm ihtiyacını farkettik ve çalışmalara başladık.

Şehir çevre yolu ve deniz arasında sıkışmış durumda. Bu da arsaların yetersiz olması ve olan arsaları da anormal fiyatlara satıldığı oluyor. Bizde bu durumda kentsel dönüşümü Alanya'da nasıl geliştirebiliriz diye birkaç örneğini yaptık. Mevzuat kentsel dönüşüme bir ekstra katmıyor. Burda pastayı üçe bölmek yerine beşe bölüyoruz. İkisini mal sahibi üçünü müteahhit alıyor. Alanya'da bina yüzde 30 ve 40 küçülerek kentsel dönüşüme giriyor. Bu da bazı vatandaşların hoşuna gitmiyor tabiki. Dairemiz niye küçülüyor diye soruyorlar. Daire küçülüyor ama yeni teknoloji,daha dayanıklı,daha konforlu bir bina oluşuyor. Tek dezavantaj daire küçülüyor. Ama binalar küçülmeden kentsel dönüşüme girilemiyor" şeklinde konuştu.

'SPORU DESTEKLİYORUZ'

Fenercioğlu şirketinin hangi sosyal projelerde yer aldığını söyleyen Fenercioğlu, "Üniversitede okuyan kardeşlerime iş imkanı,ihtiyacı olanlara burs imkanı, ormanları korumak lazım, TEMA vakfı ile işbirliği yapmak. Sporu çok destekliyoruz. Spor yapan öğrencilerimize destek olmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

PANDEMİ AVANTAJA DÖNDÜ

Pandemi sürecinin kendileri için avantaja döndüğüne değinen Fenercioğlu, "İlk birkaç hafta iyi diye düşündük. Sonra hemen bir önlem almaya karar verdik. Biz arkadaşlarla çalışıyorduk. Bizim için avantaja döndü. Talep de olunca projelerimizi geliştirdik. Pandemi kurallarına uyarak çalışmalarımıza devam ettik. Aşılarımızı olduk. Olmayanların da yapmasını istiyoruz" dedi.

'ÇALIŞMADAN BAŞARI OLMAZ'

Başarı için Alanya Posta Medya aracılığı ile gençlere seslenen Fenercioğlu, "Önce altın kural çalışmak. Çalışmadan başarıyı elde etmeyi düşünmek tamamen saflık olur. Bilmediğimiz konularda kendimizi geliştirmek. Doğru insanlarla çalışmak. Bilgiyi paylaşmak.Hiç kimse pes etmesin. Düşünce kalkmasını bilin" dedi.