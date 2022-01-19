Evsiz Vatandaş Baygın Bulundu!
Alanya'da kolonya içip kendinden geçen vatandaş yerde hareketsiz bulununca ekipler alarma geçti.
GÜNDEM 19.01.2022, 13:42 Zeynep Oktay
Alanya'nın A.Asım Tokuş Caddesi'nde kış soğuğunda yerde yatan bir vatandaş görenleri alarma geçirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Evsiz ve barınma sorunu olduğu iddia edilen vatandaşın kolonya içip baygınlık geçirdiği söyleniyor. Vatandaşlar, Alanya'da soğuk hava şartlarında dışarda kalan insanlar için kaymakamlığa çağrıda bulunarak gerekenin yapılmasını istediler.
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