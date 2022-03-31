Esra Erol'un Programına Alanya Damgası

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 30 Mart Çarşamba günü canlı yayınlanan programda yüz yüze gelen Gürbüz ile Nida'nın kavgası programa damga vurdu. "Kayınvalidem yuvamı yıktı" diyen Gürbüz, Nida ve Nida'nın annesi ile karşı karşıya geldi. Nida'nın annesi canlı yayında Gürbüz'e terlik fırlatırken Gürbüz, Nida'nın üzerine yürüdü. Kayınvalidesinin ısrarlarına rağmen Nida ile barışmak isteyen Gürbüz, yayın sırasında hararetli tartışmalara girdi. Kayınvalidesi, Gürbüz'ün Alanya'ya geldiğini ve burada yaptıklarını programda anlatacağını söyledi. Alanya'da kaydedildiği iddia edilen bir ses kaydı ise olay yarattı. Ses kaydını elinde tuttuğunu söyleyen kayınvalidenin bu kaydı ne zaman yayınlayacağı merak konusu oldu.