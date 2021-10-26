Esnafın sorunları Ankara’ya iletildi

Yenialp, toplantı hakkında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Ankara’da TESK Genel Merkezi’nde Fedarasyon Başkanı’mız Sayın Bendevi Palandöken önderliğinde Fedarasyon Yönetim Kurulu toplantısını gerçekleştirdik. Alanya’mızın ve Antalya’mızın esnaflarının sorunlarını gerek sözlü, gerekse yazılı halde Sayın Genel Başkanımıza ilettik. Almış olduğumuz kararların, hizmetin en iyisine layık olan esnaflarımıza hayırlı olmasını dilerim” ifadelerini kullandı.