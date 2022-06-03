'Esnafımız Sıra Beklemeyecek'

Kooperatifi Başkanı Akkaya, “Esnaf Kefalet Kooperatiflerimizden kredi kullanan Esnaflarımızın kredi kullandırımlarında vermiş oldukları tapu ipoteklerin ve araç rehinlerinin kooperatiflerimiz bünyesinde yapılabilmesi için yapılan çalışmalar konusunda; Bölge Birliği Başkanımız Ahmet Tural’a ve Merkez Birliği Başkanımız Abdulkadir Akgül’e sonsuz teşekkür ve şükranlarımızı sunarız. Sistem inşallah biran önce yürürlüğe girer ve esnaflarımız tapu ipotekleri için Tapu Müdürlükleri’de, araç rehinleri için noterlerde beklemek zorunda kalmazlar” dedi.