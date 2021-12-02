Esnaf Odası Seçimleri 13 Ocak’da

Oda Başkanı Nuri Demir seçim tarihini bugün sosyal medya hesabından açıkladı. Bir dönem daha odaya aday olduğunu da açıklayan Demir, üyelerin den destek istedi. Esnaf Odasına mevcut Başkan Nuri Demir, Fatih Nizam, Duran Şimşek, Selman Arıkan’da aday olduklarını geçtiğimiz günlerde açıklamıştı.