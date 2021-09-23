Eski başkan Küçülmez dualarla anıldı
2002 yılında geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden eski Kestel belediye başkanı İsa Küçülmez, vefatının 19. yılında yakınları ve sevenleri tarafından mezarı başında anıldı
GÜNDEM 23.09.2021, 14:05 23.09.2021, 14:36 Melike Temir
Geçirdiği trafik kazası nedeniyle 19 yıl önce hayatını kaybeden eski Kestel belediye başkanı İsa Küçülmez ölüm yıldönümünde dualarla anıldı. Merhum Küçülmez, Kestel Mahallesi'ndeki kabri başında dün yakınları tarafından dualarla anıldı. Kardeşi Metin Küçülmez, sosyal paylaşım sitesi Facebook'tan yayınladığı mesajda "Aramızdan ayrılışının 19. yılında saygı, minnet, özlem ve rahmetle anıyoruz. Hizmetlerin unutulmaz" dedi.
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