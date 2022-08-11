Eski Bakan Eroğlu’ndan Yeniköy Barajı Açıklaması!

Bir dizi ziyaret çerçevesinde Alanya’ya gelen ve AK Parti Alanya İlçe Başkanı Mustafa Toklu ve ilçe yönetim kurulu üyeleri ile buluşan eski Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Yeniköy Baraj Projesi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Bakanlığı döneminde yaptığı yatırımlardan bahseden eski Orman ve Su İşler Bakanı Eroğlu, “Dünyanın incisi Antalya. Antalya’nın incisi Alanya’dır. Burada da bir baraj talebi var. Yeniköy barajını da takip etmek bizim boynumuzun borcu. Ben bakanken Antalya’da doğru düzgün baraj yoktu. Bakanlığım döneminde 21 baraj, 3 gölet yaptık. Yaklaşık 500 bin dekar araziyi sulamaya açtık” dedi.

Yeniköy Baraj Projesi ile yakinen ilgileneceğini belirten Eroğlu, “Alanya’nın benim için apayrı bir yeri var. Dim Barajı önemliydi. Bizden önce ihale edilmişti ama teknik problemleri vardı. Ben bizzat yerine gelerek ‘Bu baraj bitecek’ talimatı verdim. Aslında Yeniköy Barajı ihale edildi. Fiyat artışları, müteahhittin işi bitirememesi sebebiyle tasfiye edildi. Ama merak etmeyin bütün vekillerimiz, bakanımız ve ben de buranın fahri hemşehrisi olarak takip ediyoruz. Yarın da cumhurbaşkanımız 35 hidroelektrik santralinin açılışını yapacak. Orada Devlet Su İşleri Genel Müdürümüze rica edeceğim. Bu barajı bitirmek bizim boynumuzun borcudur” diye konuştu.