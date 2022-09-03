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Eray Erdem Çalışma Ekibiyle Bir Araya Geldi

Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı Eray Erdem bu sabah gönüllü çalışma grubu ile bir araya geldi.

GÜNDEM 03.09.2022, 18:11 Mihriye Özkan
Eray Erdem Çalışma Ekibiyle Bir Araya Geldi

Olive Garden’de bu sabah düzenlenen kahvaltılı toplantıya Eray Erdem’in gönüllü çalışma gurubu katıldı. Yaklaşık 250 kişinin katılımıyla düzenlenen toplantıda Başkan Adayı Eray Erdem, gönüllü ekibine desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Yorumlar (1)
Osman 3 saat önce
Bu adam also nun kasasını komple soyar
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