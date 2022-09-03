Eray Erdem Çalışma Ekibiyle Bir Araya Geldi

Olive Garden’de bu sabah düzenlenen kahvaltılı toplantıya Eray Erdem’in gönüllü çalışma gurubu katıldı. Yaklaşık 250 kişinin katılımıyla düzenlenen toplantıda Başkan Adayı Eray Erdem, gönüllü ekibine desteklerinden dolayı teşekkür etti.