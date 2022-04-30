Eraslan’dan Uyarı!

Özel günlerde bireylerin sevdikleriyle ve aileleriyle dijital ortamlarda daha fazla görüntülü görüşme ihtiyacı duyduğunu ifade eden Eraslan, ancak dijital dünyadaki tüm uygulamalarda olduğu gibi görüntülü görüşme uygulamalarında da dikkat edilmesi gereken hususlar bulunduğunu ifade etti. Eraslan, ayrıca vatandaşların bayram öncesi sosyal medya, bankacılık ve mesajlaşma uygulamalarını da kullanırken dikkatli olmalarını istedi. SODİMER Başkanı Prof. Dr. Levent Eraslan, kullanıcıların mağduriyet yaşamamaları için dikkat etmesi gerekenleri şöyle sıraladı:

- Kullanıcılar, kullandıkları uygulamaların kişisel veri koruma ve işleme ile ilgili bilgilendirmelerini okumalıdır.

- Uygulamalar araştırılmalı ve güvenilir servisler kullanılmalıdır.

- Kullanılmayan yazılım ve servisler cihazlardan kaldırılmalıdır.

- Uygulamaların güncellemeleri sık sık kontrol edilmeli, varsa güncellemeler yapılmalıdır.

- Görüntlü konuşma amacıyla cihazlara yüklenen uygulamaların özelliklerine dikkat edilmeli ve hangi izleri istediği kontrol edilmelidir.

- Seyahatleriniz sırasında güvenilir olmayan Wİ-Fİ ağlarına bağlanılmamalıdır.

- Sosyal medya hesaplarında paylaşılan içeriklerde konum bilgilerine yer verilmemelidir.

- Bayram tatilinde yapılacak etkinliklere paylaşırken kötü niyetli kişilerin izliyor olabileceği göz önde bulundurulmalı, paylaşılmada detaylı ve özel bilgilere yer verilmemelidir.

- Güvenilir olmayan internet ağlarına bağlı olunduğunda veya toplu alanlarda bankacılık işlemleri yapılmamalıdır.

- Özellikle bayram ve tatil içerikleri ile oluşturulan oltalama saldırılarına dikkat edilmelidir.