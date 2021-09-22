Emniyet müdürlüğüne 'hayırlı olsun' ziyareti

Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Asbaşkan Oktay Cebeci, Başkan Yardımcısı Mehmet Uslu, Hüseyin Girenes ve Enver Vural, Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü görevine getirilen Murat Kenan Patat ve Antalya'nın doğu ilçelerinden sorumlusu olarak görevlendirilen Antalya İl Emniyet Müdür Yardımcısı Mustafa Hilmi Özgönül'ü makamlarında ziyaret etti. Başkan Çavuşoğlu, Patat ve Özgönül'e üzerinde isimleri yazan formasını hediye ederek görevlerinde başarılar diledi.