Elektrik Akımına Kapılan Elektrikçi Hayatını Kaybetti

Olay bugün saat 20.30 sıralarında Karalar Mahallesi’nde meydana geldi. Elektrik direğinde çalışma yapan 31 yaşındaki Habip Karalarlı bir anda akıma kapıldı. Elektrik direğinde asılı kalan genç feci şekilde can verdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Savcının talimatı doğrultusunda çalışma yapan itfaiye ekipleri, genç elektrikçinin cansız bedenini direkten indirdi. Cenaze aracıyla morga kaldırılan cenaze, otopsisi yapılmak için Antalya Adli Tıp Kurumu’na gönderilecek. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.