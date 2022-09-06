Ela’ya 4 Milyon 650 Bin TL Topladılar

Bugüne kadar gönüllülerin seferber olduğu kampanyanın tamamlanmasına çok az bir rakam kaldı. Dün akşam Diyetisyen Necati Topal ile canlı yayın açan Alanyalı iş insanı Aycan Fenercioğlu 4 Milyon 650 Bin TL bağış topladı. Daha öncede ailesiyle birlikte Ela bebeğe destekte bulunan Fenercioğlu, dün akşam ki canlı yayını ile zamanı azalan bebeğe büyük katkıda bulundu. Ela bebeğe acil şifalar dileyen Fenercioğlu; ‘Yayınımıza destek olan tüm dostlarıma teşekkür ederim. Bir çocuk gülerse dünya güler. Topladığımız paranın Ela bebeğe şifa olmasını dilerim’ dedi.