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Ela’ya 4 Milyon 650 Bin TL Topladılar
SMA Tip 1 hastası Ela bebeğe iş insanı Aycan Fenercioğlu ve Diyetisyen Necati Topal bir gecede rekor bağış topladılar. Ela bebeğin sağlığına kavuşması için Alanya seferber oldu.
GÜNDEM 06.09.2022, 09:20 Mihriye Özkan
Bugüne kadar gönüllülerin seferber olduğu kampanyanın tamamlanmasına çok az bir rakam kaldı. Dün akşam Diyetisyen Necati Topal ile canlı yayın açan Alanyalı iş insanı Aycan Fenercioğlu 4 Milyon 650 Bin TL bağış topladı. Daha öncede ailesiyle birlikte Ela bebeğe destekte bulunan Fenercioğlu, dün akşam ki canlı yayını ile zamanı azalan bebeğe büyük katkıda bulundu. Ela bebeğe acil şifalar dileyen Fenercioğlu; ‘Yayınımıza destek olan tüm dostlarıma teşekkür ederim. Bir çocuk gülerse dünya güler. Topladığımız paranın Ela bebeğe şifa olmasını dilerim’ dedi.
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