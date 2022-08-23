Ela Bebek İçin Son Bir Hafta

Alanya’da Hayrullah ve Nuray Ünal çiftinin kızları Ela bebek için geçtiğimiz şubat ayında SMA Tip 1 tanısı konulmuştu. Alanya genelinde gönüllü anneler ve vatandaşların bağışlarıyla “Ela’ya Umut Ol” kampanyası yüzde 60’a ulaştı. Ancak Ela’nın 7 gün içerisinde Dubai’ye götürülerek Zolgensma ilacını alması gerekiyor. Ela, 7 gün içerisinde gidemezse boynuna delik açılmak zorunda kalınacak. Eğer Zolgensma ilacı için kalan 750 bin dolar 7 gün içinde toplanabilirse Ela yüzde 100 iyi olacak.

‘HERKESİN VİCDANINA SESLENİYORUM’

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan baba Hayrullah Ünal, “Ela’mız için son haftaya girdik. 7 gün içinde götüremezsek boğazına delik açılacak. Ama götürebilirsek kızımız tamamen iyi olacak. Herkesin vicdanına sesleniyorum. Çocuğumuz para için ölmesin. Biz şu ana kadar Cemile Pehlivan öncülüğünde, gönüllü annelerimiz ve halkımızın desteğiyle 1 milyon 100 bin dolar topladık. 750 bin dolar açığımız var. Alanya’mızın büyüklerine sesleniyorum. Kızımız için son düzlükteyiz” dedi.

‘6 AYDIR BASTIĞIMIZ YERİ BİLMİYORUZ’

Kampanyanın şu anki seviyesine gelebilmesinin kolay olmadığını belirten anne Nuray Ünal ise “Biz 6 aydır bastığımız, yattığımız, yürüdüğümüz yeri bilmiyoruz. Şu an kampanya yüzde 60 seviyesinde ama bu seviyeye getirmek kolay olmadı. Büyüklerimizin kampanyaya el atacağına güvenimiz tam ama vaktimiz kalmadı. Ela’yı bu hafta götürmemiz gerekiyor. Yalvarıyorum, kızımızı kurtarmaya yardımcı olsunlar. Son haftadayız” ifadelerini kullandı.