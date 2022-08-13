Ela Bebek İçin Son 15 Gün

Geçtiğimiz şubat ayında SMA Tip 1 tanısı konulan Ela bebek için Alanya’nın topyekün mücadelesi devam ediyor. Ela için gönüllü anneler ve vatandaşlar tarafından başlatılan ‘Ela’ya Umut Ol’ kampanyasında yüzde 50’ye ulaşıldı ama bundan sonrası için Alanya’nın dinamiklerinin harekete geçmesi gerekiyor. Ela bebek için bugüne kadar 950 bin dolar toplandığını belirten baba Hayrullah Ünal, 900 bin dolara daha ihtiyaçları olduğunu belirtti.

'ELA GÖZÜMÜZÜN ÖNÜNDE ERİYOR'

Açıklamalarda bulunan baba Ünal, “Kızımızın durumu iyi değil. Gözümüzün önünde eriyor. Zolgensma ilacının yüzde yüz etkili olabilmesi için 15 gün içinde Ela’yı götürmemiz gerekiyor. İlacın toplam maliyeti 1 milyon 850 bin dolar. Bugüne kadar biz gönüllülerimiz sayesinde 950 bin dolar topladık ve 900 bin dolara daha ihtiyacımız var. Alanya’nın büyüklerinin kampanyamıza el atması gerekiyor. Yüzde 50’deyiz ama elimiz kolumuz bağlı, bekliyoruz. Alanya’mızın dinamiklerine sizler aracılığıyla tekrar seslenmek istiyoruz. Ne olur kızımızı kurtarmamıza yardımcı olun. Büyüklerimize sesleniyorum, Ela parasızlık için ölmesin" ifadelerini kullandı.