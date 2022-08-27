Ela Bebek İçin Sahne Aldılar
Antalya Eczacı Odası Çatlak Havan Tiyatro Topluluğu tarafından Alanyalı Ela bebek için ‘Çılgın Bir Aşk’ isimli tiyatro oyunu sahnelendi. Oyunun bilet satışından 160 bin TL gelir elde edildi.
Antalya Eczacı Odası Alanya Temsilciliği tarafından Ela bebeğe destek olmak için Antalya Eczacı Odası Çatlak Havan Tiyatro Topluluğu tarafından Lope de Vega’nın ‘Çılgın Bir Aşk’ isimli tiyatro oyunu sahnelendi. Alanya Kültür Merkezi’nde (AKM) sahnelenen oyunu Uzman Eczacı Antalya Eczacı Odası Başkanı İsmail Erçin, Antalya Eczacı Odası Alanya Temsilcisi Ufuk Aras Solmaz, eczacılar ve aileleri ile çok sayıda vatandaş izledi. Eczacıların bir aşk hikayesini anlattığı oyun izleyicilerden bol bol alkış aldı. Oyun sonunda Ela bebek için yürütülen kampanyanın destekçilerinden Cemile Pehlivan, Erçin ve Solmaz’a üzerinde Ela bebeğin fotoğrafının bulunduğu tabloyu hediye etti. Oyunun ardından konuşan Erçin, Alanya temsilciliği yönetimine, izleyicilere ve tiyatro ekibine teşekkür etti.
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