Ela Bebek İçin Resmi İzin
SMA 1 Tip hatası Ela Bebek için Antalya Valiliği tarafından verilen resmi yardım toplama izni bayram tatili arasının ardından aileye ulaştı. Ela’nı anne, baba ve amcası adına hazırlanan 1 yıllık yardım toplam izni tüm ülke geneli için verildi.
Alanyalı Ela Bebek (Ela Ünal) içi talep edilen resmi yardım toplama izni Antalya Valiliği Sivil Toplumla ilişkiler Müdürlüğü tarafından resmen onaylandı. Yardım toplama izni tüm ülke genelini kapsayacak şekilde Ela’nın annesi Nuray, babası Hayrullah ve amcası Muhsin Ünal için izin çıktı. İzinde Spinal Masküler Atrofi Tip 1 (SMA) tanısı konulan Ela Ünal’ın Birleşik Arap Emirliklerinde bulunan Al Jalila Children's Specialty Hospital’da uygulanacak tedavi masraflarının karşılanması için olduğu belirtildi. Anne Nuray Ünal, entübe edilmeden kızı için ihtiyaç duyulan tutarın toplanabilmesi için vatandaştan yardım beklediklerini bir kez daha dile getirdi.
Dubai’de bulunan tedavin yapılacağı hastane 6 milyon 693 bin 196 Birleşik Arap Emirliği Dinarı (AED) yani yaklaşık 1 milyon 850 bin ABD dolarına ihtiyaç var. Bir süredir devam eden kampanyada şimdiye kadar yüzde 25’lik kısmı tamamlanabildi. Alanya’da daha öncede Ahmet bebek ABD’de aynı tedaviyi almasının ardından sağlığına kavuşmuştu. Ahmet Çaltı tedavi öncesinde kas hareketi olmamasına rağmen şuan destekle yürüyüp ellerini kullanabiliyor. Devam eden fizik tedavi sonunda ise tıpkı akranları gibi desteksiz yürüyecek konumda olacak.
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|35
|77
|2. Fenerbahçe
|35
|68
|3. Konyaspor
|35
|64
|4. Başakşehir
|35
|60
|5. Alanyaspor
|35
|55
|6. Beşiktaş
|35
|54
|7. Karagümrük
|35
|53
|8. Adana Demirspor
|35
|52
|9. Antalyaspor
|35
|52
|10. Hatayspor
|35
|49
|11. Sivasspor
|35
|48
|12. Kasımpaşa
|35
|47
|13. Galatasaray
|35
|47
|14. Kayserispor
|35
|43
|15. Giresunspor
|35
|43
|16. Gaziantep FK
|35
|42
|17. Altay
|35
|33
|18. Rizespor
|35
|33
|19. Göztepe
|35
|28
|20. Ö.K Yeni Malatya
|35
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|34
|67
|2. Ümraniye
|33
|66
|3. Erzurumspor
|33
|57
|4. İstanbulspor
|33
|57
|5. Bandırmaspor
|33
|55
|6. Eyüpspor
|33
|51
|7. Samsunspor
|33
|47
|8. Tuzlaspor
|33
|46
|9. Manisa Futbol Kulübü
|34
|46
|10. Adanaspor
|34
|44
|11. Keçiörengücü
|33
|44
|12. Denizlispor
|33
|42
|13. Gençlerbirliği
|33
|42
|14. Boluspor
|33
|41
|15. Altınordu
|33
|41
|16. Kocaelispor
|33
|40
|17. Bursaspor
|33
|38
|18. Menemen Belediyespor
|33
|38
|19. Balıkesirspor
|33
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|34
|83
|2. Liverpool
|34
|82
|3. Chelsea
|34
|66
|4. Arsenal
|34
|63
|5. Tottenham
|34
|61
|6. M. United
|36
|58
|7. West Ham United
|35
|52
|8. Wolverhampton Wanderers
|34
|49
|9. Brighton
|35
|44
|10. Newcastle
|35
|43
|11. Leicester City
|33
|42
|12. Crystal Palace
|34
|41
|13. Aston Villa
|33
|40
|14. Brentford
|35
|40
|15. Southampton
|35
|40
|16. Burnley
|34
|34
|17. Leeds United
|34
|34
|18. Everton
|33
|32
|19. Watford
|34
|22
|20. Norwich City
|34
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|34
|81
|2. Barcelona
|34
|66
|3. Sevilla
|34
|64
|4. Atletico Madrid
|34
|61
|5. Real Betis
|34
|58
|6. Real Sociedad
|34
|56
|7. Villarreal
|34
|52
|8. Athletic Bilbao
|34
|51
|9. Osasuna
|34
|45
|10. Valencia
|34
|43
|11. Rayo Vallecano
|34
|41
|12. Celta Vigo
|34
|40
|13. Elche
|34
|39
|14. Espanyol
|34
|39
|15. Getafe
|34
|36
|16. Mallorca
|34
|32
|17. Cadiz
|34
|32
|18. Granada
|34
|31
|19. Deportivo Alaves
|34
|28
|20. Levante
|34
|26