Ela Bebek İçin Resmi İzin

Alanyalı Ela Bebek (Ela Ünal) içi talep edilen resmi yardım toplama izni Antalya Valiliği Sivil Toplumla ilişkiler Müdürlüğü tarafından resmen onaylandı. Yardım toplama izni tüm ülke genelini kapsayacak şekilde Ela’nın annesi Nuray, babası Hayrullah ve amcası Muhsin Ünal için izin çıktı. İzinde Spinal Masküler Atrofi Tip 1 (SMA) tanısı konulan Ela Ünal’ın Birleşik Arap Emirliklerinde bulunan Al Jalila Children's Specialty Hospital’da uygulanacak tedavi masraflarının karşılanması için olduğu belirtildi. Anne Nuray Ünal, entübe edilmeden kızı için ihtiyaç duyulan tutarın toplanabilmesi için vatandaştan yardım beklediklerini bir kez daha dile getirdi.

Dubai’de bulunan tedavin yapılacağı hastane 6 milyon 693 bin 196 Birleşik Arap Emirliği Dinarı (AED) yani yaklaşık 1 milyon 850 bin ABD dolarına ihtiyaç var. Bir süredir devam eden kampanyada şimdiye kadar yüzde 25’lik kısmı tamamlanabildi. Alanya’da daha öncede Ahmet bebek ABD’de aynı tedaviyi almasının ardından sağlığına kavuşmuştu. Ahmet Çaltı tedavi öncesinde kas hareketi olmamasına rağmen şuan destekle yürüyüp ellerini kullanabiliyor. Devam eden fizik tedavi sonunda ise tıpkı akranları gibi desteksiz yürüyecek konumda olacak.