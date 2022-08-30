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Ela Bebeğin Son İki Günü Kaldı!
Alanya’da SMA Tip 1 ile mücadele eden Ela bebeğin son 2 günü kaldı. Ünal Ailesi, Alanya halkından ve iş insanlarından, kampanyası yüzde 80’e ulaşana Ela bebeğe bağışta bulunmaları için çağrıda bulunuyor.
GÜNDEM 30.08.2022, 12:29 Mihriye Özkan
Alanya’da Ela bebeğin sağlığına kavuşması için yürütülen mücadele topyekün devam ediyor. Alanya halkının ve gönüllü annelerin desteğiyle kampanya yüzde 80 seviyelerine ulaştı ancak kur farkındaki yükseklik nedeniyle bir türlü tamamlanamıyor. Ela bebeğin ise 2 günü kaldığını belirten Ünal Ailesi, Alanya’nın iş insanları, esnafları ve büyüklerine yardım çağrısını yineledi.
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