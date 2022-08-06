Ela Bebeğin Hayatı İçin Son 20 Gün

Alanyalı Hayrullah ve Nuray Ünal çiftinin bebekleri Ela’nın SMA tip 1 ile mücadelesi devam ediyor. 13 Şubat 2022 tarihinde SMA tip 1 tanısı konulan Ela bebeğin sağlığına kavuşması için gerekli tutar 1 milyon 850 bin dolar olarak belirlenmişti. 6 aylık süreçte gönüllü anneler öncülüğünde başlatılan ‘Ela’ya Umut Ol’ kampanyası halkın mücadelesiyle yüzde 48’e ulaştı. Ela’nın Zolgensma ilacından yüzde yüzlük bir başarı elde etmesi için 20 gün içerisinde kampanyanın tamamlanması gerekiyor.

CANLI YAYINDA 1 MİLYON 6 BİN TL TOPLADILAR

Ela bebek için önceki akşam Alanya Belediyesi’nin CHP’li Meclis Üyesi Nazmi Zavlak ve Alanya’nın genç iş insanlarından Ak Partili Erkan Cebeci, Instagram üzerinden düzenlenen canlı yayına katılarak Ela Bebek’e rekor bir bağış topladılar. Zavlak ve Cebeci’nin yanı sıra kampanyanın başından beri destekçisi olan hayırsever Cemile Pehlivan’ın da katıldığı canlı yayında 20 bin 210 balon değerinde bağış toplandı. 20 bin 210 balonun maddi değerinin 1 milyon 6 bin TL olduğu, önceki gece bir hayırseverin tek seferde 265 bin TL bağışladığı öğrenildi.

‘ALANYA’NIN BÜYÜKLERİNE SESLENİYORUZ’

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan baba Hayrullah Ünal, “Kızımızın sağlığına kavuşabilmesi için gerekli olan 1 milyon 850 bin doların yüzde 48’lik oranını halkımızın mücadelesi ile tamamladık. Kızımızın Zolgensma ilacından yüzde yüzlük bir başarı elde etmesi için 20 gün içinde götürmemiz gerekiyor. Alanya halkının desteği ile yüzde 50’ye yaklaştık. Bundan sonraki süreçte Alanya’mızın büyüklerinden destek bekliyoruz. Kızımız ölümcül kategoride olduğu için içten içe hastalık ilerliyor. Çocuğumuz gözümüzün önünde eriyor. Alanya’nın büyüklerinin desteğini bekliyoruz” dedi.

‘ELA HEPİMİZİN ÇOCUĞU’

Gökbel Yağlı Güreşleri’nde Ela bebek için farkındalığa imza atan iş insanı ve ALTSO Başkan Adayı Eray Erdem ise “Neticede insanız, böyle bir durumda duyarsız kalma şansımız yok. Alanya’nın da duyarsız kalmadığını bir önceki çocuğumuzla ilgili durumda zaten gördük. Hem Alanya hem Türkiye kamuoyunda bunu ispatladık, gösterdik. Alanya halkımızın bu çocuğumuzda da duyarsız kalmayacağına ben eminim. Gökbel’de dediğiniz gibi bir farkındalık yaratmak adına düşünmüş ve öyle adım atmıştık. Amacına da ulaştığını düşünüyorum. Çünkü o süreçten sonra benim de sevdiğim, yakın dostlarımdan arayanlar oldu. Onların da kendi imkanları dahilinde katkıları oldu. Aileden öğrendiğim kadarıyla şu an kampanya rakamsal anlamda yüzde 50 civarında. Bu yüzde halkımızın desteğiyle oldu. İnanın bazı yaşlılarımız kefen parasını, bazı vatandaşlar da kendi yüzüğünü satarak bağışta bulundu. Yani vatandaşlarımızın ufak destekleriyle, damlaya damlaya bu orana ulaşıldı. Bundan sonraki süreçte de ekonomik olarak bir tık üstte olan iş insanlarının katkı sağlamasıyla başarıya ulaşılacağını düşünüyorum. Bir detay daha eklemek istiyorum, çocuğumuzun 20 günü var. Zamanımız çok dar. Ben de kendi adıma Alanya kamuoyuna bu konuda hızlı bir şekilde duyarlılık göstermesi noktasında rica ediyorum. Bu çocuk hepimizin, Alanya’ya yakışanın en hızlı şekilde bu çocuğun tedavisi ile ilgili gerekeni yapmamız olduğunu düşünüyorum” ifadelerini kullandı.