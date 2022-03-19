Ela Bebeğin hastalığı ilerliyor

Dün Akdeniz Üniversitesi’nde Spinraza ilacının ikinci dozunu alan Ela bebek’in doktoru hastalığın ilerlediğini belirterek acilen yurt dışındaki ilacını alması gerektiğini söyledi. Ela’nın babası Hayrullah Ünal ‘Dün Ela ikinci dozu aldı. Doktoru kasların içten içe erimeye başladığını söyledi, biz perişan durumdayız’ dedi. Baba Ünal, ‘Ela bir an önce yurt dışındaki gen tedavisini alması gerekiyor. Kampanyamız gönüllülerimizle devam ediyor ancak hızlanması gerekiyor, çok az vaktimiz kaldı’ dedi