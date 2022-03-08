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Ela Bebeğin Ailesi Başkan Arıkan’ı Ziyaret Etti
SMA Tip 1 hastası Ela bebek bugün İYİ Parti Alanya İlçe Başkanı Alper Arıkan’ı ziyaret etti.
GÜNDEM 08.03.2022, 19:47 Meliha Yılmaz
Ziyarete Ela bebeğin babası Hayrullah Ünal, annesi Nuray Ünal, yakın akrabası Emin Elçi katıldılar. Başkan Arıkan, kadın kollarımızla birlikte Ela bebek için ne gerekiyorsa yapmaya hazırız dedi.
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