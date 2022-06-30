Ela Bebeğe Destek Konserine İlgi Büyüktü
SMA hastası Ela Bebek için düzenlenen bağış kampanyası çerçevesinde dün akşam ünlü sinema, tiyatro ve ses sanatçısı Zuhal Olcay Alanya Açık Hava Tiyatrosu’nda sahne aldı. Muhteşem sesi ve sahne performansı ile izleyenleri büyüleyen usta sanatçıya sunucu olarak da yine ünlü bir isim Jess Molho eşlik etti.
Binlerce vatandaşın tribünleri doldurduğu konsere Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanı Mehmet Şahin’in de katılarak Ela Bebeğe desteğini sürdürdü.
Başkan Şahin, “SMA hastası minik yavrumuz Ela Bebek için düzenlenen ve ünlü sanatçı Zuhal Olcay’ın muhteşem sesi ile renk kattığı konsere katıldık. Geliri tamamen minik yavrumuzun tedavisinde kullanılacak olan konsere katılarak desteklerini esirgemeyen tüm hayırseverlere teşekkür eder, yaptıkları hayrın Minik Ela’ya şifa olmasını temenni ederim. Konser sonrası bu güzel yardım etkinliğine katılarak halkın derdine ortak olan, sanat dünyamızın önemli ismi Zuhal Olcay hanımefendiye ve başarılı program sunucusu Jess Molho’ya; Alanya’mızı tasvir eden ve ipek kozasından yapılan tablomuzu, eğitimci, araştırmacı ve fotoğraf sanatçısı Haşim Yetkin’in ‘Dünden Bugüne Alanya Sofrası’ isimli imzalı kitabı ile sponsorların teşekkür plaketlerini takdim ettik. Bu mükemmel ve anlamlı organizasyona emeği geçen başta Cemile Pehlivan, Çetin Çevik ve sponsorlar olmak üzere konsere katılan herkese teşekkür çok ediyoruz. ‘Bir çocuk gülerse tüm insanlık güler’ düşüncesinden hareketle tıpkı Ahmet Bebek’te olduğu gibi Alanya’mızın kadirşinas halkıyla beraber Ela bebeğimizin sağlığı için de elimizden geleni yapacağız. Allah’ın izniyle de başarıya ulaşacağız. Rabbim minik yavrumuzun da onun sağlığı için çaba gösterenlerin de yardımcısı olsun inşallah” dedi
Konserde yine Ela bebek için yapılan açık arttırmada, forma satışlarından 100 bin TL gelir elde edildiği görüldü.
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|38
|20
|Takımlar
|O
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|1. Ankaragücü
|36
|70
|2. Ümraniye
|36
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|3. Bandırmaspor
|36
|62
|4. İstanbulspor
|36
|60
|5. Erzurumspor
|36
|58
|6. Eyüpspor
|36
|57
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|51
|8. Boluspor
|36
|50
|9. Manisa Futbol Kulübü
|36
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|10. Tuzlaspor
|36
|49
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|36
|49
|12. Keçiörengücü
|36
|48
|13. Gençlerbirliği
|36
|48
|14. Altınordu
|36
|45
|15. Adanaspor
|36
|45
|16. Kocaelispor
|36
|44
|17. Bursaspor
|36
|44
|18. Menemen Belediyespor
|36
|38
|19. Balıkesirspor
|36
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|38
|93
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|38
|92
|3. Chelsea
|38
|74
|4. Tottenham
|38
|71
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|69
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|38
|58
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|8. Leicester City
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|48
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|38
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|40
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|38
|18. Burnley
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|35
|19. Watford
|38
|23
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|38
|86
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|38
|73
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|71
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|70
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