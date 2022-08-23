Ela Bebeğe Büyük Destek

Alanya’nın tanınmış genç iş insanlarından iç mimar Nuri Bora ve CHP Alanya İlçe Teşkilatı Yönetim Kurulu Üyesi iç mimar Gökhan Sipahioğlu, instagram hesapları üzerinden SMA Tip 1 hastası Ela bebek için canlı yayın düzenledi. Yayın kapsamında Ela bebek için 550 bin TL para topladıklarını belirten iç mimar Bora, hayırsever iş insanlarının durumu görmezden gelmeleri gerektiğini ve Ela için son haftaya girildiğini söyledi. Ela’nın Zolgensma ilacına ulaşabilmesi için 750 bin dolara daha ihtiyacı var.