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Ela Bebeğe Büyük Destek
Alanya’nın başarılı iç mimarı Nuri Bora ve CHP Alanya İlçe Teşkilatı Yönetim Kurulu Üyesi iç mimar Gökhan Sipahioğlu, SMA Tip 1 hastası Ela bebek için 550 bin TL topladılar.
GÜNDEM 23.08.2022, 14:24 Mihriye Özkan
Alanya’nın tanınmış genç iş insanlarından iç mimar Nuri Bora ve CHP Alanya İlçe Teşkilatı Yönetim Kurulu Üyesi iç mimar Gökhan Sipahioğlu, instagram hesapları üzerinden SMA Tip 1 hastası Ela bebek için canlı yayın düzenledi. Yayın kapsamında Ela bebek için 550 bin TL para topladıklarını belirten iç mimar Bora, hayırsever iş insanlarının durumu görmezden gelmeleri gerektiğini ve Ela için son haftaya girildiğini söyledi. Ela’nın Zolgensma ilacına ulaşabilmesi için 750 bin dolara daha ihtiyacı var.
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