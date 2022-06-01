Ek Gösterge Kapsamı Belirlendi

Hazine ve Maliye Bakanlığı kamu çalışanlarının refahını arttırmak için 3600 ek gösterge çalışmasına yönelik bütçe çalışmasını bitirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak düzenleme, polis, hemşire, din görevlisi ve diğer meslek gruplarındaki kamu personelini kapsayacak.

EK GÖSTERGE NEDİR?

Kamu görevlilerinin çalışırken maaşlarını, emekli olduklarında ikramiye ve aylıklarını belirleyen en önemli kalemlerden biri olan ek gösterge rakamları unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösteriyor.

Ek gösterge yükseldikçe emekli aylığı ve emekli ikramiyesi rakamı da yükseliyor.