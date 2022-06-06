Eğrigöl Yaylası Orta Çağ'ı yaşıyor

Edinilen bilgiye göre Güzelbağ Eğrigöl Yaylası sakinleri, hafta sonları 500 turistin ağırlandığı doğa harikası yaylanın Orta Çağ'ı yaşıyor.

Eğrigöl Yaylası sakinleri, "Sadece Güzelbağ değil, Avsallar ve Akdam gibi mahallelerin halkı da yaylamızda yaşıyorlar. Uzun süredir telefonlar çekmiyor, elektrik de yok. Elektrik telleri kırık, bu yüzden insanlar için hayati tehlike de söz konusu. Eğrigöl'de yaşayan yaylacılar, çobanlar, arıcılar, kampa gelen insanlar ve dağcılar telefonla yakınlarına ulaşamıyorlar. Üstelik Eğrigöl, her hafta sonu 500'ü aşkın turist ağırlayan bir doğa harikası. Yanı başımızdaki Söbüçimen Yaylası'nda telefonlar da çekiyor, enerji de var. İlgililerden ricamız, yaylamızı Orta Çağ karanlığından kurtarmaları, dijital çağda iletişimi yeniden sağlamaları" dediler.