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Efecan Karaca’dan Ela Bebeğe Destek
Aytemiz Alanyaspor Kaptanı, Milli futbolcu Efecan Karaca eşi Tuğba Karaca, SMA Tip ile mücadele eden Ela bebeğin kermesini ziyaret etti.
GÜNDEM 25.03.2022, 11:19 Zeynep Oktay
Alanya’da SMA Tip 1 ile mücadele eden Ela bebek için seferberlik hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda Ela bebek için Türk Telekom Kavşağı’na kurulan kermes alanını, Aytemiz Alanyaspor Kaptanı ve milli sporcu Efecan Karaca eşi Tuğba Karaca ile ziyaret etti. Alanyaspor’un gururu Karaca ve eşi, Ela bebek için ellerinden gelen ne varsa yapacaklarını belirtti. Karada Ailesi kermes alanında aileye destekte bulundu.
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