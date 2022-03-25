Efecan Karaca’dan Ela Bebeğe Destek

Alanya’da SMA Tip 1 ile mücadele eden Ela bebek için seferberlik hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda Ela bebek için Türk Telekom Kavşağı’na kurulan kermes alanını, Aytemiz Alanyaspor Kaptanı ve milli sporcu Efecan Karaca eşi Tuğba Karaca ile ziyaret etti. Alanyaspor’un gururu Karaca ve eşi, Ela bebek için ellerinden gelen ne varsa yapacaklarını belirtti. Karada Ailesi kermes alanında aileye destekte bulundu.