Eczacılardan Ela Bebeğe Yardım Kampanyası

Antalya Eczacı Odası Çatlak Havan Tiyatro Topluluğu tarafından ‘'Çılgın Bir Aşk'' isimli tiyatro oyunu 25 Ağustos 2022 Perşembe günü saat 20.00'da Alanya Kültür Merkezinde sergilenecek.

Geliri Ela Bebeğin yardım kampanyasına bağışlanacak olan organizasyon için Alanya Eczacı Odası Başkanı Ecz. Ufuk Aras Solmaz tüm eczacıları, eczane çalışanlarını, sağlık camiasını ve değerli halkımızı Ela Bebeğe Umut Olmaya davet ettiler.