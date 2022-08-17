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Eczacılardan Ela Bebeğe Yardım Kampanyası
Alanya Eczacı Odası Temsilciliği tarafından Ela bebeğe destek olmak için kampanya başlatıldı.
GÜNDEM 17.08.2022, 16:19 17.08.2022, 16:29 Mihriye Özkan
Antalya Eczacı Odası Çatlak Havan Tiyatro Topluluğu tarafından ‘'Çılgın Bir Aşk'' isimli tiyatro oyunu 25 Ağustos 2022 Perşembe günü saat 20.00'da Alanya Kültür Merkezinde sergilenecek.
Geliri Ela Bebeğin yardım kampanyasına bağışlanacak olan organizasyon için Alanya Eczacı Odası Başkanı Ecz. Ufuk Aras Solmaz tüm eczacıları, eczane çalışanlarını, sağlık camiasını ve değerli halkımızı Ela Bebeğe Umut Olmaya davet ettiler.
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