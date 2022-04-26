Düşen Uçakta Alanyalı Pilot Hayatını Kaybetti
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde sivil eğitim uçuşu yapan tek motorlu bir uçak, yerleşim yerinde evlerin arasına düştü. Kazada Alanyalı pilot Murat Avşar ve pilot Furkan Oktum hayatını kaybetti.
YBS Havacılık’a ait TC-UPT tescilli tek motorlu Tecnam P2002 JF tipi uçak, Bursa’nın Osmangazi ilçesine bağlı Bağlarbaşı Mahallesi Sarıgül Sokak’ta evlerin arasına düşerek yanmaya başladı. Olay yerine 20 itfaiye aracı ve ambulanslar sevk edildi. İlk bilgilere göre uçağın kalkış sırasında, muhtemelen yakıt nedeniyle güç kaybı yaşadığı ve tutunamadığı ihtimali üzerinde duruluyor.
ALANYA'YI YASA BOĞDU
Düşerek yanan uçağın içinde bulunan pilotlardan Murat Avşar'ın ölüm haberi Alanya'daki acılı ailesine verildi. Öte yandan Murat Avşar'ın Alanyalı karo mermercisi Hasan Gündoğmuş'un torunu olduğu öğrenildi.
TEKNİK SEBEPLERDEN DOLAYI DÜŞTÜ
Otkum'un özel bir havacılık şirketinde pilot olarak çalıştığı ve eğitim programları kapsamında pilot olmak isteyenlere eğitim verdiği öğrenildi. Ayrıca Otkum’un farklı zamanlarda uçak kullanma görsellerini de sosyal medyada paylaştığı görüldü. Murat Avşar’nın ise uçuş eğitimi aldığı öğrenildi. Bursa Valisi Yakup Canbolat, “Sivil eğitim uçağı düştü. Teknik sebeplerden dolayı düştüğünü düşünüyoruz. İki pilot hayatını kaybetti. Yaralı yok. 2 evde ve 2 araçta hasar oluştu” dedi.
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