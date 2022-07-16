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Durusoy’dan Eşine Paris’te Doğum Günü Sürprizi
Alanyalı iş insanı ve Çınar Auto sahibi Fatih Durusoy, eşi Nazan Durusoy’a Paris’te doğum günü sürprizi yaptı.
GÜNDEM 16.07.2022, 22:51 Zeynep Oktay
Evlilik yıldönümü ve doğum günü sürprizi için eşi Nazan Durusoy’u Paris’e götüren Fatih Durusoy burada eşinin doğum gününü kutladı. Genç çift Fransa, Hollanda ve Almanya turu ile tatillerine devam etti.
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