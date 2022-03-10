Dünyanın Gözü Kulağı Antalya'daki Buluşmada!

Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun arabuluculuğu ile gerçekleştirilecek olan üçlü dışişleri bakanları toplantısı bugün yapılacak. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Serik'te ayrı iki otelde konakladılar.

Bugün dünyanın gözü Antalya'daki bu kritik toplantıda.

ÖNCE LAVROV GELDİ

Bu kapsamda Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye’nin arabuluculuğu ile bugün Antalya’da gerçekleştirilecek Rusya-Ukrayna-Türkiye üçlü dışişleri bakanları toplantısı için dün akşam saatlerinde Antalya’ya geldi.

KULEBA DA İNDİ

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ve Ukrayna heyetini taşıyan özel uçak, Antalya Havalimanı’na indi. Heyet, konaklayacakları Serik'in Belek Turizm Merkezi’ndeki 5 yıldızlı otele hareket etti.

AYRI OTELLERDE KALACAKLAR

Rus heyet, konaklayacakları Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi’ndeki 5 yıldızlı otele hareket etti. Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba’nın da yaklaşık 1 saat sonra kente gelmesi bekleniyor. Ayrı otellerde kalacak heyetler, görüşme için Belek Turizm Merkezi’ndeki otelde buluşacak.

DÜNYA LİDERLERİNİN AĞIRLANDIĞI SALONDA BULUŞACAKLAR

Çavuşoğlu, Lavrov ve Kuleba, yarın 2015’te G-20 Zirvesi’nde eski Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin gibi dünya liderlerinin ağırlandığı salonda üçlü toplantı gerçekleştirecek. Otellerdeki önlemler artırıldı Her türlü teknolojik donanımın yer aldığı G20 Salonu, 7 bin 500 metrekarelik oturum alanı, dışarıya direkt açılabilen pencere ve kapılara sahip.