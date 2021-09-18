Dünya Temizlik Günü’nde kıyı temizliği yapıldı

Büyükşehir Belediyesi kıyıların ve denizlerin korunmasına yönelik farkındalık oluşturma amacıyla 18 Eylül Dünya Temizlik Günü’nde ‘Deniz Bizim, Plaj Bizim, Çöpümüze Sahip Çıkalım’ sloganıyla Lara sahilinde kıyı temizliği yaptı.

10 MİLYON TON ÇÖP DENİZLERE KARIŞIYOR

Dünya’nın %70’nin okyanus ve denizlerden oluştuğunu ve alınan her 3 nefesten ikisinin denizler sayesinde olduğunu belirten Deniz ve Kıyı Yönetimi Şube Müdürü Aliye Ergendedeoğlu, “Okyanus ve denizlere ulaşan çöpler, deniz ekosisteminin bozulmasına ve çevre sorunlarına yol açıyor. Denizdeki kirliliğin asıl sebebi kıyılara bilinçsizce atılan çöplerdir. Uluslararası araştırmalara göre yılda 10 milyon ton karasal kaynaklı çöpün denizlere ve okyanuslara karıştığı tahmin edilmekte. Büyükşehir Belediyesi olarak biz de ‘Deniz Bizim, Plaj Bizim, Çöpümüze Sahip Çıkalım’ sloganıyla bu konularda farkındalık yaratmak amacıyla bu etkinliği düzenledik. Denizlerimize sahip çıkalım” diye konuştu”

SAHİL ATIKLARDAN TEMİZLENDİ

Lara Sahili'ndeki mavi bayraklı Ekdağ tesislerine ait sahil bandında düzenlenen etkinlik kapsamında sahil kullanıcıları tarafından gelişi güzel atılan çöpler tek tek toplanarak, sahil temizlendi. Cam, plastik, metal, maske ve izmarit gibi çöpler ayrıştırılarak sahilde sergilendi.

PLASTİK ATIKLARDAN ELBİSE

Etkinlikte Rus sanatçı Güzel Amirova tarafından sahillerden toplanan pet şişe ve poşet gibi atık malzemelerden yaptığı obje ve eserler de sergilendi. Büyükşehir Belediyesi ile irtibata geçerek toplanan atıkları değerlendirmek ve farkındalık yaratabilmek istediğini söyleyen Güzel Amirova, “Toplanan plastik atıkları Deniz ve Kıyı Yönetimi personelinin de destekleriyle birer esere dönüştürdüm. Heykel, saç tacı ve elbise yaptım. Amacım insanların doğaya ve kaynaklara olan israfına dikkat çekmek” diye konuştu. Rus sanatçı deniz kirliliğine dikkat çekme amacıyla plastik atıkların yapmış olduğu elbise ile kıyı temizliği yaptı.

DENİZE VE DOĞAYA SAHİP ÇIKMALIYIZ

Kıyı temizliği etkinliğine katılan emekli öğretmen Hamiyet Şen de, “Çevremize ve doğamıza karşı her zaman bilinçli olmalıyız. Denize gelmiştik, Büyükşehir Belediyesi’nin bu güzel etkinliğini görünce eşimle katıldık, yerdeki çöpleri topladık. Denizlerimize ve doğaya sahip çıkmalıyız. Bu anlamlı etkinlik için Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ederiz” diye konuştu.