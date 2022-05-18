Dükkânına Haciz Gelince Kendini Yakmaya Çalıştı
Alanya’da haciz işlemine engel olabilmek için koluna bıçakla zarar verip benzin ve çakmakla kendini yakacağı tehdidinde bulunan şahıs, polisin çabaları sonucu eyleminden vazgeçti
Olay, Alanya’nın Güllerpınarı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yaklaşık 400 bin TL’lik borç nedeniyle dükkanlarına haciz gelen aile, polis ve görevlilere zor anlar yaşattı. Şişedeki benzini üzerine döküp haciz memurlarının gitmesini isteyen şahıs, ikna çabalarına cevap vermedi. Aile üyelerinin haciz memurlarına saldırması üzerine polis ekipleri anne, baba ve çocuğu sakinleştirmeye çalıştı. Bu sırada dükkân içerisinde üzerine benzin döken şahıs bıçakla kolunu keserek, ailesinin bırakılmasını ve haciz memurlarının gitmesini istedi. Şahsı ikna etme uğraşını sürdüren komiser, tedavi olması için şahsı ikna etti. Ailesini görmek istedikten sonra elindeki benzin şişesiyle ilk müdahalede bulunulan şahıs, ardından da elindeki şişe alınarak hastaneye kaldırıldı. Baba ve iki oğlu gözaltına alınırken, haciz işlemi gerçekleştirildi.
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|37
|81
|2. Fenerbahçe
|37
|70
|3. Konyaspor
|37
|67
|4. Başakşehir
|37
|62
|5. Alanyaspor
|37
|61
|6. Beşiktaş
|37
|58
|7. Antalyaspor
|37
|58
|8. Karagümrük
|37
|57
|9. Adana Demirspor
|37
|52
|10. Sivasspor
|37
|51
|11. Galatasaray
|37
|51
|12. Kasımpaşa
|37
|50
|13. Hatayspor
|37
|50
|14. Kayserispor
|37
|47
|15. Giresunspor
|37
|45
|16. Gaziantep FK
|37
|43
|17. Rizespor
|37
|36
|18. Altay
|37
|34
|19. Göztepe
|37
|28
|20. Ö.K Yeni Malatya
|37
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|35
|67
|2. Ümraniye
|35
|67
|3. Bandırmaspor
|35
|61
|4. İstanbulspor
|35
|59
|5. Erzurumspor
|35
|58
|6. Eyüpspor
|35
|54
|7. Manisa Futbol Kulübü
|36
|49
|8. Tuzlaspor
|35
|49
|9. Samsunspor
|35
|48
|10. Gençlerbirliği
|35
|48
|11. Keçiörengücü
|35
|48
|12. Boluspor
|35
|47
|13. Denizlispor
|35
|46
|14. Altınordu
|35
|45
|15. Adanaspor
|35
|45
|16. Bursaspor
|35
|41
|17. Kocaelispor
|35
|41
|18. Menemen Belediyespor
|35
|38
|19. Balıkesirspor
|35
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|37
|90
|2. Liverpool
|37
|89
|3. Chelsea
|36
|70
|4. Tottenham
|37
|68
|5. Arsenal
|37
|66
|6. M. United
|37
|58
|7. West Ham United
|37
|56
|8. Wolverhampton Wanderers
|37
|51
|9. Leicester City
|36
|48
|10. Brighton
|37
|48
|11. Brentford
|37
|46
|12. Newcastle
|37
|46
|13. Crystal Palace
|36
|45
|14. Aston Villa
|36
|44
|15. Southampton
|37
|40
|16. Everton
|36
|36
|17. Leeds United
|37
|35
|18. Burnley
|36
|34
|19. Watford
|37
|23
|20. Norwich City
|37
|22
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|37
|85
|2. Barcelona
|37
|73
|3. Atletico Madrid
|37
|68
|4. Sevilla
|37
|67
|5. Real Betis
|37
|64
|6. Real Sociedad
|37
|62
|7. Villarreal
|37
|56
|8. Athletic Bilbao
|37
|55
|9. Osasuna
|37
|47
|10. Celta Vigo
|37
|46
|11. Valencia
|37
|45
|12. Rayo Vallecano
|37
|42
|13. Espanyol
|37
|41
|14. Getafe
|37
|39
|15. Elche
|37
|39
|16. Granada
|37
|37
|17. Mallorca
|37
|36
|18. Cadiz
|37
|36
|19. Levante
|37
|32
|20. Deportivo Alaves
|37
|31