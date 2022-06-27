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Dominika Başbakanı Skerrit’ten Alanyaspor'a Ziyaret
Dominika Başbakanı Roosevelt Skerrit, Dominika Dışişleri Bakanı Emanuel Nanthan ve iş adamı Ian Edwards, Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu'na bir ziyaret gerçekleştirdi
GÜNDEM 27.06.2022, 18:33 Meliha Yılmaz
Ziyarete Alanyaspor Başkan Yardımcısı Nazmi Yüksel ve Cebeci Group Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Cebeci de eşlik etti. Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Dominika Başbakanı Roosevelt Skerrit, Dominika Dışişleri Bakanı Emanuel Nanthan ve iş adamı Ian Edwards'a Alanyaspor forması hediye etti. Skerrit, Nanthan ve Edwards ise Başkan Çavuşoğlu ve yönetim kuruluna çalışmalarında başarılar diledi.
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