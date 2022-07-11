Doktor İntihar Etti

Uzun süre aramalarına cevap alamayan eşi tarafından evde baygın halde bulunan Dr. Aflay’a acil müdahale edildi. Durumunun ağır olması nedeniyle helikopterle Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım servisine kaldırıldı. Ancak, durumunun kritik olduğu öğrenildi. Bazı ruhsal sorunları olduğu iddia edilen Aflan’ın neden böyle bir karar aldığı ve uyguladığı henüz bilinmiyor.

UĞUR AFLAN KİMDİR

Ürolog Dr. Uğur Aflay, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olduktan sonra Sinop Türkeli Yeşiloba Sağlık Ocağı, Bingöl Devlet Hastanesi Acil servis, Kaş Devlet Hastanesi Acil Servis, Finike Devlet Hastanesi Acil Servis ve Hemodiyaliz ünitelerinde görev yaptı. Uzmanlığını Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji bölümünde tamamladıktan sonra 1 yıl uzman doktor olarak öğretim üyesi yardımcılığı yaptı. Özel hastanelerde de çalışan Aflay, Burdur Devlet Hastanesinde çalıştıktan sonra naklen atama ile geçen yıl Eylül ayında Finike Devlet Hastanesine atandı ve buradaki görevine başlamıştı.