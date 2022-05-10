Doğayla Başbaşa Mutlu Yaşa

Türkiye’nin farklı illerinden 9 ortakla başlayan projeyi Alanya Zübeyde Hanım Anaokulu tamamladı. Projede pandemiden dolayı evde vakit geçirmek zorunda kalan çocukların tekrar doğaya dönerek vakit geçirmeleri hedeflenmişti. Özel eğitime gereksinim duyan yada kaynaştırma öğrencilerinin gerek bireysel gerekse akranları ile çevre, okul ve sınıf ortamında eşit eğitim fırsatlarından yararlanmaları için öğrenme hızlarına uygun eğitim-öğretim içerikleri hazırlamak ve bunun için farklı okul takımları ile beyin fırtınası ve işbirliği ile çalışmak adına oluşturulan minik kalpler büyük adımlar projesi 4 ortakla kuruldu. Ortaklardan biri olan Zübeyde Hanım Anaokulunda projeyi başarıyla tamamlandı.