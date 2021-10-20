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Diva Alanya’da
Diva Bülent Ersoy, tatil için Kargıcak'ta bulunan LumDiva Bülent Ersoy, tatil için Kargıcak'ta bulunan Lumos Otel'i tercih etti
GÜNDEM 20.10.2021, 13:45 Meliha Yılmaz
Diva Bülent Ersoy, tatil için Kargıcak'ta bulunan LumDiva Bülent Ersoy, tatil için Kargıcak'ta bulunan Lumos Otel'i tercih etti Kısa süreliğine tatil yapmak için Kargıcak'ta bulunan The Lumos Deluxe Resort Hotel'e gelen Diva Bülent Ersoy'u işadamı Muammer Kodal ve otel çalışanları, kapıda çiçekler ile karşıladı. Daha sonra odasına geçen Diva Ersoy'un kaç gün otelde konaklayacağı konusunda ise bir açıklama yapılmadı
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