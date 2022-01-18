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DİM TV İğneli Fıçı'da Dijital Dünya Konuşuldu

Alanya'nın yeni nesil kanalı DİM TV'nin pazartesi akşamları izleyiciyi ekran başına kilitleyen programı Mehmet Ali Dim'le İğneli Fıçı’nın, konuğu olan Bilişim Uzmanı Dr. Levent Emmungil dijital dünyanın gidişatıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu

GÜNDEM 18.01.2022, 07:44 Meliha Yılmaz
DİM TV İğneli Fıçı'da Dijital Dünya Konuşuldu

Alanya televizyonlarının efsane programı Mehmet Ali Dim'le İğneli Fıçı, bu akşam merceğine dijital dünya ve Metaverse'yi aldı. Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Genel Başkanı, DİM Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, duayen gazeteci Mehmet Ali Dim'in her pazartesi akşamı saat 19.30'da Dim TV'de (dimtv.tv) hazırlayıp sunduğu programın bu akşamki canlı yayın konuğu Bilişim Uzmanı Dr. Levent Emmungil oldu. Emmungil, DİM TV'deki Mehmet Ali Dim'le İğneli Fıçı canlı yayınında "Dijital dünya nereye gidiyor?", "Metaverse nedir? Bizi nasıl bir gelecek bekliyor?", "Dijitalleşmenin avantaj ve dezavantajları nelerdir?", "Sanal dünyanın toplumsal ruh sağlığına olası etkileri?" gibi önemli soruları yanıtladı. İşte Emmungil’in açıklamalarından satırbaşları;

METAVERSE NEDİR?

Metaverse Türkiye’de 2010 yılında başladı. Temeli ekonomiye dayanan bu teknolojide yeni üretim çok zor olduğu için sürekli ısıtılıp yeni versiyonları önümüze konuluyor. Metaverse bir pazarlama aracı. Yeni bir pazarlama aracına ihtiyacımız vardı. Bu nedenle dijital sanal bir dünya oluşturuldu. Meteverse’de yeni renkli bir dünya vaad ediliyor. Metaverse’de kim kural koyucu belli değil. Şu anda Metaverse’de alınan arsalar ilerde var olacak mı belli değil. Bu bir kazanç kapısı olarak görülüyor. Buna sadece sanal dünya demek yeterli olmaz. Aslında sanal bir evren. Bu sanal evrene yakında Marslılar da eklenecek. Meteverse’de arsa alan bir kişi aslında bir kod alıyor. İnsanlar şu an ucuz alıp ilerde pahalıya satmayı düşünüyor.

DİJİTAL DÜNYA NEREYE GİDİYOR?

Şu anda zaten dijital dünyanın içinde yaşıyoruz. Herkeste bir dijitalleşme mecburiyeti doğdu. Türkiye yazılım ve donanım anlamında dünya ile aynı noktadayız. Yurtdışına ne yapılıyorsa biz de aynısını yapıyoruz. Teknolojide dışa bağımlı olmamak ilk hedefimiz olmalı. Yapay zeka veriyle beslenen, veriden yorumlar sonuçlar çıkaran bir yazılım. Şu anda üretilen tüm cihazlarda yapay zeka çipi entegre ediliyor.

DİJİTALLEŞMENİN AVANTAJ VE DEZAVANTAJLARI NELERDİR?

Veri çok olunca talepte çok oluyor. Bu nedenle velilere saldırılar çok olacak. Bilgi güvenliği çok önemli. Teknolojinin her alanın iyi ve kötü alanı var. Dikkatli kullandığı sürece teknolojinin hiçbir zararı yok. Teknolojiyi bilinçli kullanmamız gerekiyor.

SANAL DÜNYANIN TOPLUMSAL RUH SAĞLIĞINA OLASI ETKİLERİ

Sanal dünyaya yatırım yapıp tüm mal varlığını kaybeden insanların ruh sağlığını olumsuz etkiliyor. İletişim noktasında sanal ortamda tanımadığı insanlarla iletişim kuran insanların dikkatli olması gerekiyor. İnsanların sosyal medyayı bilinçli kullanması şart. Reel hayatın gerçekleri sanal gerçeklere karıştırılırsa asıl sorun o zaman başlar.

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