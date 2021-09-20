Dim Tüneli karanlığa büründü
Antalya Büyükşehir Belediyesi, Dimçayı'nda 12 mahalleye giden grup yolu üzerindeki tünelin aydınlatmasında yaşanan sorunları daha önce gidermesine rağmen tünel yeniden zifiri karanlığa dönüştü.
GÜNDEM 20.09.2021, 11:10 Melike Temir
Antalya Büyükşehir Belediyesi ulaşım ağı içine alındıktan sonra 2015 yılında aydınlatılması yapılan Dimçayı Tüneli'nde aydınlatma ile ilgili arızalara daha önce müdahale edilmesine rağmen tünel yeniden sorun verdi. Alanya Hizmet Birimi sorumluluğunda ki tünelde hafta onunda lambaların yanmadığı dikkat çekti.
GÜVENLİK ZAFİYETİ
Bölgede bulunan 12 mahallenin grup yolu üzerinde bulunan 330 metrelik tünel, aynı zamanda yaz aylarında büyük bir yoğunluğun yaşandığı Dimçayı piknik alanları güzergâhı ile Gökbel ve Çayarası başta olmak üzere onlarca yaylalara gidiş geliş güzergahında olması sebebiyle stratejik öneme sahip olduğu halde güvenlik zafiyeti olduğu dikkat çekiyor.
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