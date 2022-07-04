Dim Mahallelerinin Ulaşım Sorunu

Ulaşım sıkıntılarını dile getiren vatandaşlar, Yalçı, Alacami, Bucak, Taşbaşı, Öteköy, Uğurlu ve Akçatı Mahallelerine otobüslerin çalışmadığını belirtti. Yetkililere daha önce mahalle muhtarlarının müracaat yaptığını ancak hiçbir gelişmenin olmadığını belirten vatandaşlar Büyükşehir Belediyesi’nin çifte standart yaptığını iddia ettiler.