Dim Mahallelerinin Ulaşım Sorunu
Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne ait Halk Otobüslerinin Dim’in sadece 5 Mahallesine hizmet verdiği görüldü. Diğer Mahalle sakinleri de ulaşım hizmetinden yararlanmak istiyor.
GÜNDEM 04.07.2022, 12:20 Meliha Yılmaz
Ulaşım sıkıntılarını dile getiren vatandaşlar, Yalçı, Alacami, Bucak, Taşbaşı, Öteköy, Uğurlu ve Akçatı Mahallelerine otobüslerin çalışmadığını belirtti. Yetkililere daha önce mahalle muhtarlarının müracaat yaptığını ancak hiçbir gelişmenin olmadığını belirten vatandaşlar Büyükşehir Belediyesi’nin çifte standart yaptığını iddia ettiler.
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Bende taşbaşı mah başkanı olarak bizde istiyoruz köyümüze mah halk otobüsünü lütfen