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Dim'den Ela Bebeğe Destek
Alanya’da Hayrullah ve Nuray Ünal çiftinin 7 aylık bebekleri SMA Tip 1 hastası Ela bebek için seferberlik sürüyor.
GÜNDEM 24.03.2022, 10:53 Meliha Yılmaz
Ela bebeğe bir destek de KGK Genel Başkanı Mehmet Ali Dim'den geldi. Dim, anne Nuray Ünal ile dün akşam Instagram'da yaptığı canlı yayınla Ela bebeğe yardım topladı.
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