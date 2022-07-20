Dim Barajında Orman Yangını

Dimçayı bölgesinde Dim Barajı yolunun üzerindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Alanya Orman İşletme Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya İtfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin mücadelesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yaklaşık 2 dönümlük alanın zarar gördüğü yangının çıkış nedeni araştırılıyor.